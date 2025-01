Berlijn na uitspraak Trump: Palestijnen niet uit Gaza verdrijven

BERLIJN (ANP/RTR/AFP) - Duitsland heeft benadrukt dat de Palestijnse bevolking de Gazastrook niet uitgezet mag worden. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde daarmee op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump.

De woordvoerder zei dat Duitsland de zienswijze deelt van de Europese Unie, Arabische landen en de Verenigde Naties. "De Palestijnse bevolking mag niet uit Gaza worden verdreven en Gaza mag niet permanent worden bezet of opnieuw gekoloniseerd door Israël."

Trump pleitte er afgelopen weekend voor Jordanië en Egypte meer Palestijnen te laten opnemen. "We hebben het waarschijnlijk over zo'n anderhalf miljoen mensen, en we ruimen die hele boel gewoon op", zei hij volgens Amerikaanse media. Die uitspraak leidde tot discussie over de vraag of Trump bedoelde dat de hele bevolking van de Gazastrook moet vertrekken. De Italiaanse premier Giorgia Meloni, die de beëdiging van Trump bijwoonde, zei maandag niet te geloven dat Trump een uitgewerkt plan heeft om Palestijnen weg te krijgen uit het kustgebied.

Meloni zei tijdens een bezoek aan Saudi-Arabië dat Trump terecht heeft aangegeven dat de reconstructie van Gaza een grote uitdaging is. Ze zei ook dat regionale partijen betrokken moeten worden bij de discussie over vluchtelingen.