Omtzigt en Van der Plas twisten op X over koranverbod in formatie

Partijleiders Pieter Omtzigt (NSC) en Caroline van der Plas (BBB) discussieerden zondag op X of tijdens de formatie nou wel of niet een koranverbod op de onderhandelingstafel lag. Het onderwerp kwam ter sprake tijdens een interview met Omtzigt in WNL op Zondag.

Omtzigt zei daarin zonder de PVV te noemen dat "een partij" een gevangenisstraf van vijf jaar wilde op het bezit van een koran, en ook een bezoek aan een moskee moest strafbaar worden. Voor de NSC-leider waren deze anti-islamvoorstellen vaak reden voor "forse gesprekken en clashes" aan de onderhandelingstafel.

Van der Plas reageert op X dat Omtzigt een verkeerde voorstelling van zaken geeft. "Even for the record: Verbod op bezit van Koran is nooit 'op tafel' geweest bij de onderhandelingen. Dit was wetsvoorstel van jaren geleden waar nooit wat mee is gedaan", schrijft Van der Plas. PVV-leider Geert Wilders heeft de omstreden voorstellen direct ingetrokken toen de onderhandelingen startten, aldus de BBB-voorvrouw.

Maar volgens Omtzigt hebben de plannen van Wilders wel degelijk enkele weken op tafel gelegen en zijn ze ook daadwerkelijk besproken. "Deze voorstellen lagen op tafel en we spraken er vrij lang en intens over." Hij stelt voor om na de kerst in Enschede of Deventer, waar respectievelijk Omtzigt en Van der Plas wonen, "een kop koffie te drinken".