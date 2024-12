Slowaakse premier Fico bezoekt Poetin in Moskou

MOSKOU (ANP/AFP) - De Slowaakse premier Robert Fico heeft zondag in Moskou een ontmoeting gehad met de Russische president Vladimir Poetin, meldt het Kremlin. De leiders spraken een op een met elkaar. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat het "aannemelijk" is dat de twee over de levering van Russisch gas aan Slowakije hebben gesproken.

Slowakije is in hoge mate afhankelijk van Russisch gas, dat via Oekraïne het land binnenkomt. Ondanks de oorlog tussen Oekraïne en Rusland gaat die gastoevoer door, onder een contract dat nog tot 31 december loopt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangekondigd het contract niet te verlengen. De gastoevoer naar Europa via Oekraïne valt daarmee vanaf januari stil.

Fico sneed het onderwerp ook aan op de Europese top in Brussel deze week, waar ook Zelensky was. Zelensky herhaalde toen het contract niet te verlengen. "We staan overduidelijk aan het begin van een gascrisis, met dank aan president Zelensky", zei Fico na afloop. De Oekraïense president zou compromissen die Fico had voorgesteld hebben afgewezen. Met de Hongaarse premier Viktor Orbán is Fico een van de weinige Europese leiders die contact heeft met Poetin. Ook Hongarije importeert veel Russisch gas dat via Oekraïne het land in stroomt.

Fico leidt een links-populistische en nationalistische coalitieregering. Hij heeft bij zijn aantreden de militaire hulp van Slowakije aan Oekraïne stopgezet omdat hij vindt dat wapenleveranties de oorlog rekken. In mei raakte hij zwaargewond toen hij van dichtbij werd neergeschoten. De schutter, een 71-jarige dichter, kon direct worden aangehouden.