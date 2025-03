Onderzoek: jarenlang falend leiderschap bij NTR

HILVERSUM (ANP) - Bij taakomroep NTR is jarenlang sprake geweest van falend leiderschap en een moeilijke samenwerking tussen medewerkers. Dat staat in een onderzoek naar de werkcultuur bij de omroep. "Enkele presentatoren" hebben zich misdragen en zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Het onafhankelijke bureau dat onderzoek deed, heeft vastgesteld dat de inmiddels vertrokken mediadirecteur Willemijn Francissen samen met andere leidinggevenden "destructief leiderschap" heeft vertoond. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met tientallen (oud-)medewerkers van de omroep. Werknemers met een andere achtergrond voelden zich niet welkom en werden genegeerd.

Klagen of meldingen doen bij de directie over bepaalde leidinggevenden had volgens medewerkers geen zin. De directie zou de leidinggevenden in kwestie steeds hebben beschermd. Wie de presentatoren zijn die zich misdroegen, wordt niet genoemd. Dat gedrag heeft volgens het rapport geleid tot "psychosociale onveiligheid" en "een verhoging van de werkdruk".