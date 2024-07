Ook korpschef prijst uitlevering zoon Ridouan Taghi aan Nederland

DEN HAAG (ANP) - Korpschef Janny Knol van de Nationale Politie roemt de uitlevering van de zoon van Ridouan Taghi aan Nederland. Ze spreekt zaterdag van een "topprestatie van alle betrokken collega's". De uitlevering laat volgens haar zien "dat criminelen die de rechtsstaat ondermijnen uiteindelijk tegen de lamp lopen". Vrijdagavond liet justitieminister David van Weel zich in soortgelijke bewoordingen uit over de uitlevering.

Faissal T. werd vrijdag overgebracht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) naar Nederland. De 23-jarige zoon van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Hij werd in augustus vorig jaar al opgepakt in Dubai. Sinds die maand is een uitleveringsverdrag van kracht tussen Nederland en de VAE.

Het is de tweede keer dat iemand uit de VAE aan Nederland wordt uitgeleverd op basis van dat verdrag, laat een woordvoerster van het Nederlandse Openbaar Ministerie zaterdag weten. In februari gebeurde dat volgens haar voor het eerst. Die procedure kon sneller gaan omdat de persoon in kwestie zich niet tegen de uitlevering verzette, aldus de woordvoerster. Als dat wel gebeurt en iemand bijvoorbeeld in beroep gaat tegen een verzoek tot uitlevering, duurt het proces langer.

Behalve de zoon van Ridouan Taghi is vrijdag ook een 46-jarige man vanuit de VAE uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, Faissal T. maandag.