Oppositie Venezuela roept op tot protesten op 17 augustus

CARACAS (ANP) - De oppositie in Venezuela heeft opgeroepen tot wereldwijde protesten om haar overwinning in de verkiezingen te steunen en te demonstreren tegen de vermeende overwinning van zittend president Nicolás Maduro.

Maduro werd door de kiesraad op 28 juli uitgeroepen tot winnaar, maar volgens de oppositie kan dat niet met harde gegevens worden gestaafd. Daarin wordt ze door onder andere de Verenigde Staten, de Europese Unie en enkele Latijns-Amerikaanse landen gesteund. De oppositie zegt op basis van 80 procent van de resultaten van de stembureaus te kunnen aantonen dat haar kandidaat Edmundo González Urrutia 67 procent van de stemmen heeft vergaard.

"Zaterdag 17 augustus gaan we in Venezuela en de wereld de straat op. Laten we samen schreeuwen, zodat de wereld onze overwinning steunt en de waarheid erkent", zei oppositieleider María Corina Machado in een videoboodschap die werd verspreid op social media.

Zij en presidentskandidaat González houden zich schuil, omdat de regering mensen die de oppositie steunen arresteert. González drong erop aan om een eind te maken aan het geweld tegen de oppositie en de arrestaties.