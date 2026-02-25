Oppositiepartijen zoeken ruimte bij D66, krijgen geen beloften

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen kwamen in het debat over de regeringsverklaring een voor een aan de interruptiemicrofoon om D66-fractievoorzitter Jan Paternotte te vragen of hij coalitieplannen wil bijstellen. Paternotte wil wel kijken naar voorstellen, antwoordde hij steeds, maar toezeggingen kregen de oppositiepartijen niet. De D66'er verdedigde vooral de plannen die zijn partij samen met VVD en CDA heeft gemaakt.

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vroeg Paternotte naar bezuinigingen op de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. "Wil hij inderdaad dat die bezuinigingen zo doorgaan, of zegt hij nee?" Paternotte zei dat hij haar zorgen begrijpt, maar voegde toe: "Ik ga niet ineens een gat schieten in plannen die zijn neergelegd."

"Is er ruimte voor aanpassingen voor al die ouderen die in de knel zijn gekomen?", wilde Jan Struijs (50PLUS) weten. Paternotte antwoordde dat hij openstaat voor een "generatiepact", maar verdedigde ook de pensioenmaatregelen die de coalitie voor ogen heeft. Over de AOW zei hij: "Omdat we dat willen behouden, moet je er soms ook iets aan veranderen."