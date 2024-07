Oproep: kom niet met kleine kinderen in bossen Heuvelrug om wolf

UTRECHT (ANP) - De provincie Utrecht en diverse gemeenten roepen mensen in een "dringende waarschuwing" op om voorlopig niet met kleine kinderen in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te komen. De waarschuwing geldt voor het bosgebied in de gemeenten Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. In andere delen van de Utrechtse Heuvelrug geldt het advies om "zeer voorzichtig" te zijn.

Aanleiding is een incident van woensdagochtend bij Austerlitz, waarbij een kind omver zou zijn gelopen of geduwd door een "groot dier". Mogelijk gaat het om een wolf. "De provincie houdt er ernstig rekening mee dat het om dezelfde wolf gaat die eerder betrokken was bij incidenten in Leusden met een ander meisje en een hond en heeft daarom besloten om een afschotvergunning voor te bereiden", zo meldt de provincie in een verklaring.