Ex-juntaleider West-Afrikaans Guinee krijgt 20 jaar cel

CONAKRY (ANP/DPA) - Een voormalige juntaleider in het West-Afrikaanse Guinee, Moussa Dadis Camara, is tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Het gaat in de zaak om een slachting in een stadion onder protesterende burgers tijdens de protesten tegen zijn bewind in september 2009 in de hoofdstad Conakry. Dadis Camara was als militaire leider aan de macht van eind 2008 tot begin 2010.

Demonstranten tegen de junta waren in een stadion bijeen. Militairen omsingelden en sloten het af waarna ze een slachting aanrichtten, veelal met machetes. Voor zover bekend vielen er zeker 150 doden en werden meer dan honderd vrouwen verkracht.

Het West-Afrikaanse land is ongeveer zes keer groter dan Nederland en telt circa 14 miljoen inwoners. De meesten leven in bittere armoede en landbouw vormt de voornaamste bron van inkomsten. Het land beschikt wel over veel delfstoffen inclusief bauxiet, uranium en hoogwaardig ijzererts. Door de chronische politieke instabiliteit, slechte infrastructuur en corruptie komt van winning van delfstoffen nog betrekkelijk weinig terecht.