Orbán spreekt Macron in aanloop naar EU-top over Oekraïne

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft woensdag een gesprek met de Franse president Emmanuel Macron. Ze gaan het hebben over Oekraïne.

Het gesprek komt een dag voor de speciale EU-top die voor donderdag gepland staat. Het gaat dan over Oekraïne en de Europese veiligheid. Orbán geldt als een dwarsligger binnen de EU als het aankomt op steun aan Oekraïne.

De nationalistische regeringschef spreekt over een strategisch verschil in inzicht dat door de Amerikaanse presidentsverkiezingen "onoverbrugbaar" is geworden. "Sommigen willen oorlog en anderen willen vrede. Dit is de uitdaging waar we donderdag voor staan. Voor mij zelfs al op woensdag."

Steun voor Trump

Orbán uitte tijdens een persconferentie ook kritiek op andere Europese leiders, die afgelopen weekend in Londen vergaderden. Zij hebben volgens de Hongaarse leider besloten dat "de oorlog in Oekraïne door moet gaan".

Hongarije heeft steun uitgesproken voor de lijn van de Amerikaanse president Donald Trump. "In plaats van door te gaan met wapenleveranties en de oorlog, zijn er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren en vredesbesprekingen nodig", zei een regeringswoordvoerder eerder.

Orbán bevestigde dat hij zondag nog een telefoongesprek heeft gehad met Trump. Hij zei dat ze het over "alles" hebben gehad.