Zwanger Kamerlid krijgt beroerte bij rellen in Servisch parlement, zie beelden

Bij een gewelddadige rel in het Servische parlement heeft een hoogzwangere parlementariër een beroerte gehad toen rook- en traangasbommen werden gegooid door leden van de oppositie. Volgens parlementsvoorzitter Ana Brnabic is parlementslid Jasmina Obradovic ernstig gewond geraakt en "we doen alles om haar leven en dat van haar baby te redden". Er is naast haar nog een parlementariër gewond geraakt in de schermutselingen.

Leden van de oppositie keerden zich met onder meer traangas tegen de voorzitter nadat de leden van de regeringscoalitie de agenda voor de zitting hadden vastgelegd tot ongenoegen van oppositieleden.

De al tien jaar regerende coalitie onder leiding van president Aleksandar Vucic en de Servische Progressieve Partij (SNS) ligt al maanden onder vuur van de oppositie, studentenvakbonden, boerenorganisaties en andere partijen. Ze stellen dat de regering incompetent en corrupt is. Aanleiding voor de golf van demonstraties tegen de regering was de instorting van het betonnen dak van een net gerenoveerd station in Novi Sad waarbij vijftien mensen om het leven kwamen. De volgende grote betoging tegen president en regering staat gepland voor 15 maart.

Bekijk hieronder de beelden: