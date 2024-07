Orbán voor het eerst sinds Russische invasie in Oekraïne

KYIV (ANP/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán is maandag aangekomen in Kyiv voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het is zijn eerste bezoek aan Oekraïne sinds Rusland het land bijna 2,5 jaar geleden binnenviel.

Orbán en Zelensky bespreken de kans op het creëren van vrede en de bilaterale betrekkingen tussen hun landen, meldt de perschef van de premier. Orbán is een uitgesproken criticus van de westerse militaire hulp aan Oekraïne, wat heeft gezorgd voor vertraging in de goedkeuring van hulp aan het land in oorlog. De premier is bovendien de enige EU-leider die nog banden met Rusland onderhoudt. Hij verzet zich ook tegen sancties tegen Rusland.

Orbáns bezoek komt een dag nadat Hongarije het roulerende voorzitterschap van de EU-landen heeft overgenomen. Zelensky wenste Hongarije maandag "effectiviteit bij het bevorderen van onze gedeelde Europese waarden, doelstellingen en belangen".

De Hongaarse premier deelde zelf een bericht op X waarin hij de leus "make Europe great again" deelde in combinatie met de afkorting MEGA. Die zin is afgeleid van Make America Great Again (MAGA) van de Amerikaanse oud-president Donald Trump.