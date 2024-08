Organisatie komt met reservelijst voor marathon Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De organisatie van de marathon van Rotterdam komt met een reservelijst voor mensen die nog geen startbewijs hebben kunnen bemachtigen voor de editie van 2025. Dinsdag opende de inschrijving en de 17.000 beschikbare startbewijzen waren binnen 2,5 uur uitverkocht.

De organisatie meldt dat ze het nog steeds niet kan bevatten dat de marathon zo snel uitverkocht is geraakt. "We hebben een aanvraag bij de gemeente Rotterdam ingediend voor 30.000 marathonlopers, en verwachten in november nog een substantieel aantal startbewijzen te kunnen verdelen." Mensen kunnen zich hier dus voor op de reservelijst laten plaatsen.

Vorig jaar waren alle beschikbare startbewijzen in een week uitverkocht. De marathon vindt volgend jaar plaats op 13 april. De inschrijving voor overige afstanden opent later dit jaar.