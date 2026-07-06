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Oud-RIVM-directeur voelde 'enorme druk' over vaccinatiegraad

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 12:44
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DEN HAAG (ANP) - Jaap van Delden voelde een "enorme druk" over hoe het met de vaccinatiegraad ging in Nederland ten opzichte van andere landen. Dat zei de oud-RIVM-vaccinatiedirecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.
Nederland begon later met vaccineren, omdat de uitvoering in eerste instantie belegd was bij huisartsen, maar dat toch niet bleek te kunnen. Door die late start was de druk volgens Van Delden hoog en dat werd versterkt doordat het er in de media veel over ging.
De commissie hield Van Delden een aan hem gericht appbericht van oud-zorgminister Hugo de Jonge voor, waarin hij over het halen van een hoge vaccinatiegraad sprak in termen van winnen. "Het voelde niet als een wedstrijd", antwoordde de oud-RIVM'er daarop.
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