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Provincies mogen bij wolf sneller ingrijpen: veiligheid mens op 1

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 12:43
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DEN HAAG (ANP) - Provincies zijn positief over de nieuwe regels rond wolven, waardoor ze sneller kunnen ingrijpen bij ernstige incidenten. "Het heeft veel inzet gekost, maar eindelijk wordt erkend dat de veiligheid van mensen altijd op de eerste plaats moet staan", aldus de Gelderse BBB-gedeputeerde Harold Zoet, die al jaren pleit voor meer mogelijkheden om maatregelen te nemen. In Gelderland leven de meeste wolvenroedels, vooral op en om de Veluwe.
Bijna twee jaar nadat in Europa de beschermingsstatus van de wolf is verlaagd, heeft het Nederlandse kabinet de nationale regels aangepast. Provincies krijgen nu meer ruimte om zogeheten probleemwolven aan te pakken. Zo kunnen ze vooraf al een afschotvergunning opstellen, die dan snel gebruikt kan worden als een wolf een mens aanvalt.
Het IPO, het samenwerkingsverband van de twaalf provincies, zei eind mei al "positief" te zijn over de "noodzakelijke stappen" die het kabinet zet. Volgens een woordvoerder geldt dat nog steeds.
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