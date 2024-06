Oud-SS'er (99) niet vervolgd voor rol in kamp Sachsenhausen

FRANKFURT (ANP/DPA) - Een Duitse rechtbank stelt dat een voormalige SS'er niet fit genoeg is om terecht te staan voor medeplichtigheid aan moorden in concentratiekamp Sachsenhausen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitser is nu 99 jaar.

Justitie kwam vorig jaar met aanklachten tegen de man. Hij zou tussen juli 1943 en februari 1945 kampbewaker zijn geweest. Het OM achtte hem medeplichtig aan de moord op meer dan 3300 gevangenen in het kamp. Een deel van de slachtoffers werd doodgeschoten of vergast, anderen stierven door de slechte leefomstandigheden.

De rechtbank heeft in verband met de hoge leeftijd van de Duitser besloten de zaak te verwerpen. In een psychiatrisch rapport uit oktober stond dat de man beperkte capaciteit had om terecht te staan. In februari volgde een nieuw rapport, waarin stond dat zijn fysieke en psychologische toestand was verslechterd.