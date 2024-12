'Overwinning' van revolutie bejubeld op Syrische staatstelevisie

DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische staatstelevisie heeft een boodschap uitgezonden waarin de overwinning wordt uitgeroepen van de opstandelingen. De in witte tekst geschreven mededeling "overwinning van de Syrische revolutie en de val van het criminele Assad-regime" vulde het scherm.

Eerder verklaarden de rebellen zelf al op televisie dat de "tiran" Bashar al Assad is verdreven en dat gevangenen zijn bevrijd. De opstandelingen hebben strijders en burgers opgeroepen te waken over de bezittingen van de "vrije Syrische staat".

De Syrische burgeroorlog begon in 2011 en raakte de afgelopen weken in een stroomversnelling. Opstandelingen onder leiding van Hayat Tahrir al-Sham voerden een bliksemoffensief uit en kregen snel grote steden in handen.