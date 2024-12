5 dingen die je fout doet onder de douche

Niks lekkerder dan een gloeiendhete douche na een ijskoude wandeling in het bos. Of heel lang onder de warme straal staan om wakker te worden in de ochtend. Douchen is voor de meeste mensen immers meer dan een wasbeurt. Het is een momentje voor jezelf, ter ontspanning of juist om op te frissen. Maar je huid is er niet zo blij mee.

Dit doe je (eigenlijk) verkeerd:

Je doucht te heet

“In de winter, als de lucht droog is, neem je best geen te warme douche. Warm water droogt de huid nog meer uit dan koud water. Gebruik ook liever oliën in plaats van zeep in de winter, om de huid niet uit te drogen", zegt dermatoloog Thomas Maselis tegen Het Laatste Nieuws. Je doucht te vaak

Je hoeft helemaal niet elke dag te douchen. Voor je huid is het beter als je om de dag onder de warme straal stapt. Dan krijgt je huid de kans om de natuurlijke oliën, die je weggespoeld hebt, weer te herstellen. “Overmatig douchen is vooral een probleem als je een droge huid hebt of wanneer het koud is, omdat de lucht dan extreem droog is," aldus Maselis. Je doucht te lang

Voor douchen geldt: hoe korter hoe beter. Je wilt zoveel mogelijk de natuurlijke beschermlaag van je huid behouden. Heet, lang en vaak douchen helpen dan niet. Je wast eerst je lijf

Sommige mensen wassen eerst hun lijf en dan pas hun haar. Beter doe je het andersom. Veel haarproducten bevatten ingrediënten die je huid kunnen irriteren. Die wil je dus zoveel mogelijk van je lichaam afwassen. Je wrijft jezelf droog

Als je eenmaal de kraan uit hebt gezet, wil je zo snel mogelijk droog worden. De kans bestaat dan dat je veel te hard wrijft. “De meeste mensen kunnen hier wel tegen, maar voor droge huidjes is het niet aan te raden”, zegt Maselis. Beter wrijf je voorzichtig of dep je je huid droog.

Bron(nen): HLN