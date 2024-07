Palestijnse president kondigt dag van rouw af na dood Haniyeh

RAMALLAH (ANP/AFP) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft een dag van rouw afgekondigd na de dood van Ismail Haniyeh, de politieke leider van Hamas. Vlaggen moeten in deze periode halfstok hangen.

Abbas' aankondiging geldt als een ongebruikelijke uiting van solidariteit met Haniyeh. De twee waren rivalen. Abbas wees hem in 2006 aan als premier, maar ontsloeg hem een jaar later omdat Hamas de macht greep in de Gazastrook. Haniyeh bleef daarna Gaza in feite leiden.

Abbas hoort bij Fatah, de partij die de Westelijke Jordaanoever bestuurt. Hij veroordeelde het doden van Haniyeh al eerder op woensdag. Ook riep de Palestijnen op zich te verenigen. De Palestijnse partijen op de Westoever hebben opgeroepen tot eenheid, een algemene staking en demonstraties als protest tegen het doden van Haniyeh.