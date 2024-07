Handboogschutster Roeffen in tweede ronde uitgeschakeld

PARIJS (ANP) - Handboogschutster Quinty Roeffen is op de Olympische Spelen van Parijs in de tweede ronde van de individuele knock-outfase uitgeschakeld. Ze verloor in vier sets van de als 23e geplaatste Deepika Kumari uit India: 6-2. Daarmee is het toernooi voor haar klaar.

De 18-jarige Roeffen wist dat de knock-outfase voor haar een moeilijk verhaal zou worden na haar 55e plek in de kwalificatie. In de eerste ronde verraste ze nog door de als tiende geplaatste Elisabeth Straka uit Oostenrijk te verslaan. Roeffen boog een 4-0-achterstand om in een 6-4-overwinning.

Roeffen greep zondag in de landenwedstrijd met Gaby Schloesser en Laura van der Winkel net naast een medaille. Het drietal verloor de halve finale na een shoot-off van latere winnaar Zuid-Korea. Mexico was vervolgens te sterk in de strijd om het brons.

Schloesser en Van der Winkel werden dinsdag al uitgeschakeld in de individuele knock-outfase.