Parlement VS bijeen om verkiezingswinst Trump goed te keuren

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse parlement is bijeengekomen om de verkiezingsoverwinning van Donald Trump te bekrachtigen. Dat gaat volgens Amerikaanse media gepaard met zware veiligheidsmaatregelen, al zouden er geen aanwijzingen zijn dat het net zo uit de hand kan lopen als vier jaar geleden. Toen bestormden Trump-aanhangers het parlementsgebouw nadat de Republikein had geweigerd zich neer te leggen bij zijn verkiezingsnederlaag.

Trump heeft dit keer wel gewonnen en zijn tegenstander Kamala Harris heeft dat ook erkend. De Democrate Harris treedt als vicepresident ook op als Senaatsvoorzitter en heeft in die hoedanigheid een belangrijke rol bij het officieel tellen van de stemmen van kiesmannen. Dat gebeurt in alfabetische volgorde per staat, te beginnen met Alabama, en geldt normaliter als een formaliteit die niet lang hoeft te duren.