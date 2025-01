Trudeau kondigt vertrek aan: Canadese premier stapt op na tien jaar leiderschap

De Canadese premier Justin Trudeau heeft zijn aftreden aangekondigd. De 53-jarige politicus, die sinds 2015 aan het roer stond van de Canadese regering, blijft aan totdat zijn Liberale Partij een opvolger heeft gekozen.

Trudeau's positie stond al langer onder druk door tegenvallende peilingen en het verlies van steun van de Nieuwe Democratische Partij, die essentieel was voor een werkbare parlementaire meerderheid. Zijn besluit komt op een cruciaal moment, aangezien Canada in oktober parlementsverkiezingen houdt.

Om de politieke stabiliteit tijdelijk te waarborgen, heeft Trudeau het parlement opgeschort tot 24 maart. Daarmee voorkomt hij een directe vertrouwensstemming. In zijn verklaring benadrukte hij het belang van een "echte keuze" voor de Canadese kiezers bij de aankomende verkiezingen. Hij riep bovendien op tot een "reset" in de Canadese politiek en pleitte voor een minder gepolariseerd politiek debat.

Interne en internationale uitdagingen

De regering-Trudeau worstelde de afgelopen jaren met bekende uitdagingen: stijgende inflatie, onbetaalbare huisvesting en complexe migratievraagstukken. Deze problemen leidden tot groeiende ontevredenheid onder de bevolking.

Tegelijkertijd maken internationale ontwikkelingen de situatie ingewikkelder. De Verenigde Staten, Canada's belangrijkste handelspartner, staan aan de vooravond van een tweede presidentschap van Donald Trump. De Republikein heeft al gedreigd met zware importheffingen als Canada zijn grensbewaking niet aanscherpt.

Gemengde erfenis

Voor de Liberale Partij breekt nu een periode van transitie aan. De nieuwe partijleider zal automatisch de positie van premier overnemen. Trudeau, zoon van voormalig premier Pierre Trudeau, laat na bijna tien jaar een gemengde erfenis achter in de Canadese politiek.

Trudeau trad in 2015 aan als een van de jongste premiers in de Canadese geschiedenis. Onder zijn leiding legaliseerde Canada cannabis, verwelkomde het Syrische vluchtelingen en voerde het een koolstofbelasting in.

Zijn regering introduceerde ook sociale hervormingen, zoals de Canada Child Benefit, maar kreeg kritiek vanwege ethische controverses, zoals de SNC-Lavalin-affaire, waarin Trudeau beschuldigd werd van politieke inmenging in een corruptiezaak. Daarnaast botste zijn goedkeuring van controversiële pijpleidingen met zijn klimaatbeloftes, wat leidde tot ontevredenheid onder progressieve kiezers.

