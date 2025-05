Patiëntenfederatie: voorraad medicijnen moet altijd helder zijn

UTRECHT (ANP) - Het moet altijd duidelijk zijn hoeveel medicijnen Nederland op voorraad heeft, stelt de Patiëntenfederatie Nederland. "Juist bij iets essentieels als medicijnen mag er geen sprake zijn van onduidelijkheid of vrijblijvendheid. Goed toezicht en inzicht in de tekorten en voorraden zijn onmisbaar om tekorten te voorkomen", stelde de organisatie.

Onder meer groothandelaren in geneesmiddelen zijn sinds 2023 verplicht om een voorraad medicijnen aan te leggen als buffer. Daarmee moeten ze in elk geval twee tot zes weken vooruit kunnen, wanneer ze minder middelen geleverd krijgen. De Algemene Rekenkamer concludeerde woensdag echter dat het niet is vast te stellen of bedrijven inderdaad meer voorraad aanhouden en of dat genoeg is.

De Patiëntenfederatie wil dat de bestaande voorraden helder zijn en dat de overheid hier goed op toeziet. "Medicijntekorten raken mensen direct. In 2024 kreeg bijna de helft van alle medicijngebruikers in Nederland hiermee te maken."