Paus Franciscus wordt zondag ontslagen uit het ziekenhuis, twee keer in levensgevaar geweest

De toestand van paus Franciscus is zodanig verbeterd dat hij zondag uit een ziekenhuis in Rome zal worden ontslagen. Daarna moet hij minstens twee maanden in het Vaticaan herstellen, zeiden zijn artsen zaterdagavond.

Ze voegden eraan toe dat de longontsteking in beide longen zo ernstig was dat zijn leven twee keer in groot gevaar was.

De dokters zeiden dat de toestand van de paus de laatste twee weken verbeterd en stabiel is en dat hij zijn gevaarlijkste infecties had overwonnen, maar dat hij nog niet volledig genezen was en minstens twee maanden moest rusten.

Hij heeft therapie en zuurstof nodig, zoals normaal is voor patiënten die herstellen van een longontsteking. Zijn artsen drongen erop aan dat de paus uit de buurt blijft van mensenmassa's, mensen met kinderen en andere mogelijke bronnen van infectie.