Paus zegt in boodschap vertrouwen te hebben in behandeling

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Franciscus ziet zijn behandeling "met vertrouwen tegemoet". Dat zei de 88-jarige paus in een boodschap die zondag is gedeeld door het Vaticaan.

"Ik zet mijn behandeling in het Gemelli-ziekenhuis met vertrouwen voort en ga door met de noodzakelijke behandeling, rust maakt daar ook deel van uit", staat in de boodschap. Hij deelde de boodschap in het traditionele angelusgebed, dat hij deze week voor de tweede keer op rij moet missen.

Bronnen bij het Vaticaan meldden aan persbureau AFP dat de paus het bericht in de afgelopen dagen heeft geschreven. Van wanneer de boodschap precies is, is niet bekend.

Zaterdagavond meldde het Vaticaan dat de gezondheid van de paus achteruit is gegaan. Zijn toestand werd als "kritiek" omschreven. De paus werd 14 februari opgenomen met bronchitis. Inmiddels wordt hij behandeld voor een dubbele longontsteking. Zaterdag had hij bovendien "een langdurige astma-aanval".