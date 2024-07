Peter Heijkoop nieuwe burgemeester van Leiden

LEIDEN (ANP) - Peter Heijkoop (1983) wordt voorgedragen als burgemeester van Leiden, dat meldt de gemeenteraad dinsdagavond. Hij neemt de functie over van waarnemend burgemeester Peter van der Velden, die het op 31 augustus 2023 weer overnam van Henri Lenferink.

Momenteel is Heijkoop nog wethouder en locoburgemeester in Dordrecht. Ook is hij lid van het VNG-bestuur. Daarvoor was hij van 2011 tot 2016 gemeenteraadslid van Dordrecht namens het CDA.

Heijkoop vindt het "een grote eer" dat hij is voorgedragen als burgemeester "van deze prachtige stad". Hij wil "voor iedere Leidenaar zichtbaar en benaderbaar zijn, in goede en slechte tijden".

'Burgervader'

Volgens voorzitter van de vertrouwenscommissie Rembrandt Rowaan is Heijkoop de "burgervader die wij in Leiden zoeken" omdat hij onder meer "oprechte betrokkenheid uitstraalt, vertrouwen wekt en een sociaal groot hart heeft".

Er waren 26 gegadigden voor de functie van burgemeester, 11 vrouwen en 15 mannen.