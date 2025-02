Peter Pannekoek verzorgt dit jaar oudejaarsconference op NPO 1

HILVERSUM (ANP) - Peter Pannekoek verzorgt dit jaar de oudejaarsconference op NPO 1. Dat heeft BNNVARA dinsdag bekendgemaakt. Het is de tweede keer dat Pannekoek de eindejaarsvoorstelling maakt. Hij deed dit ook al in 2021.

"Ik vind het een gigantische eer dat ik wederom de oudejaarsconference mag doen", aldus de cabaretier. "Het is een prachtige, unieke, Nederlandse traditie en ik zal mijn best doen de mensen thuis en in het theater een knallend uiteinde te geven. Het is hartverwarmend om te zien dat de grote spelers op het wereldtoneel nu al zo hun best doen om mij van genoeg materiaal te voorzien."

Na de oudejaarsconference 2021 maakte Pannekoek de voorstelling DNA, waarmee hij 2,5 jaar in uitverkochte zalen stond. Hij won in 2023 de Poelifinario in de categorie Engagement, de prijs voor het meest indrukwekkende theaterprogramma van het seizoen.

De komiek begint in mei met try-outs voor de voorstelling. Eerst heet de show nog de 'Halfjaarconference', vanaf september doopt hij de voorstelling om tot 'Oudejaarsconference'. De kaartverkoop voor de tournee is dinsdagmiddag begonnen.