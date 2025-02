Zwaarste aardbeving in reeks onder Egeïsche Zee tot nog toe

ARKESINI (ANP) - In de lange reeks aardbevingen onder de Egeïsche Zee van de afgelopen dagen was er dinsdagmiddag een bij het eiland Amorgos met een kracht van ruim 5.0. Dat is de zwaarste tot nu toe in de reeks. Griekse media melden dat het epicentrum van de beving ruim 20 kilometer ten zuidwesten van het eiland op een diepte van ruim 13 kilometer onder de zeebodem lag.

Amorgos wordt net als het zuidwestelijker gelegen eiland Santorini al dagen geteisterd door aardbevingen. Bewoners en toeristen trekken weg van de eilanden. Op Amorgos zijn dinsdag voor de meest recente aardbeving al vijf bevingen met een kracht van meer dan 4.0 geweest. In de eerste vier dagen van februari zijn er vooral tussen Amorgos en Santorini 43 aardbevingen geweest die een kracht hadden groter dan 4.0.

Seismologen waarschuwen dat de aardbevingen nog dagen of weken kunnen aanhouden. Er zou op enig moment ook een zwaardere beving kunnen plaatsvinden, mogelijk met een kracht van 5.5 tot 6. Dan bestaat instortingsgevaar bij slecht gebouwde huizen.