Poetin ontvangt Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft in Moskou de Noord-Koreaanse minister Choe Son-hui van Buitenlandse Zaken ontvangen. De minister is sinds een week in Rusland en heeft beloofd dat zijn land Rusland zal steunen in de strijd tegen Oekraïne.

Het Kremlin heeft een video geplaatst waarop te zien is dat de twee elkaar de handen schudden voorafgaand aan de ontmoeting. Choe sprak vorige week al zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov.

Noord-Korea heeft volgens het Westen onlangs duizenden troepen gestuurd naar Rusland om te helpen aan het front met Oekraïne.