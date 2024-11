Duitsland helpt Oekraïne met 200 miljoen euro de winter door

KYIV (ANP/RTR/DPA) - Duitsland geeft Oekraïne nog eens 200 miljoen euro om de burgers van het land te steunen tijdens de derde oorlogswinter met Rusland. Berlijn zal Kyiv blijven helpen in de strijd tegen de Russen, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock tijdens een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad.

De 200 miljoen zijn bedoeld voor huishoudens die te lijden hebben onder de aanhoudende Russische aanvallen op de energiesector. Met het geld kunnen brandstoffen, dekens of warme winterjassen worden gekocht, aldus Baerbock.

De Duitse steun komt in een periode van groeiende zorgen over de gevolgen die de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zullen hebben voor de militaire steun aan het land.