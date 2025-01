Poging om Zuid-Koreaanse president te arresteren gestaakt

SEOEL (ANP/AFP) - Een arrestatieteam dat de afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol wilde meenemen voor verhoor, heeft de aanhoudingspoging voorlopig gestaakt. Doordat de persoonlijke beveiligers van de president hem bleven beschermen, werd de situatie volgens het team te gevaarlijk.

"Bezorgdheid over de veiligheid van het personeel ter plaatse leidde tot het besluit om de werkzaamheden te staken", zei de anti-corruptiedienst (CIO) in een verklaring. Het CIO onderzoekt Yoon nadat hij begin december de militaire noodtoestand had uitgeroepen.

Op 31 december vaardigde een rechter in Zuid-Korea een aanhoudingsbevel uit voor Yoon. Eerder was de president drie keer niet komen opdagen na een dagvaarding van het onderzoeksbureau. De partij van Yoon wil dat het verhoor kan plaatsvinden zonder dat de president daarbij moet worden gearresteerd.

Yoon werd in december door het parlement afgezet. Terwijl hij op non-actief staat, moet het grondwettelijk hof beslissen of hij kan aanblijven. Als Yoon gearresteerd wordt, zou het de eerste keer ooit zijn dat dat bij een zittende Zuid-Koreaanse president gebeurt.