Rechtbank wijst meer dan half miljoen toe aan gedupeerde vader in toeslagenaffaire

Een slachtoffer van de toeslagenaffaire heeft eind december van de rechter een schadevergoeding toegewezen gekregen van 518.416

De zaak speelt rond een vader van twee dochters en twee zoons. Gedurende de jaren 2008, 2009 en 2010 ontving hij kinderopvangtoeslag voor zijn jongste zoon. In 2010 besloot destijds nog de Belastingdienst dat de vader geen recht had op deze toeslag. In circa zeven jaar betaalde de man vervolgens ruim € 46.500 terug.

Sinds de affaire meer dan vier jaar aan het licht kwam doet de overheid pogingen de schade af te kopen. Die is naar het oordeel van de rechter veel hoger dan de overheid denkt. Vooral door de ziekte die de jongste zoon heeft opgelopen. Nadat de vader zijn huurwoning was kwijtgeraakt en dakloos was geworden, woonde de zoon noodgedwongen bij zijn moeder, waar hij ook nog eens traumatische gebeurtenissen meemaakte, aldus de uitspraak. Daarom dient een deel van de kosten die de vader heeft gemaakt tijdens de behandeling van zijn zoon te worden vergoed.

Een woordvoerder van Financiën zegt dat de compensatie in dit geval bij de hogere bedragen zit, maar dat ook een enkele keer al meer is uitgekeerd.