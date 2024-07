Politico: Harris maakt uiterlijk dinsdag running mate bekend

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris maakt naar verwachting uiterlijk dinsdag haar running mate bekend, de dag waarop ze in de stad Philadelphia haar eerste verkiezingsrally houdt samen met haar keuze. Dat meldt de politieke nieuwssite Politico.

Harris, de vermoedelijke Democratische presidentskandidaat in november, bezoekt vanaf dinsdag zeven zogenoemde 'swing states', staten waarvan nog geenszins duidelijk is of ze voor de Democraat of de Republikein (Donald Trump) kiezen. Naast Philadelphia (Pennsylvania) voert ze campagne in westelijk Wisconsin, Detroit (Michigan), Raleigh (North Carolina), Savannah (Georgia), Phoenix (Arizona) en Las Vegas (Nevada).

Harris' besluit om haar tour te beginnen in de grootste stad van Pennsylvania zal ongetwijfeld speculatie op gang brengen over haar keuze voor het vicepresidentschap. Een van de topkandidaten die door Harris' team wordt gescreend, is Josh Shapiro, de gouverneur van de swing state. Philadelphia is volgens Politico een voor de hand liggende plek om hem in het land te introduceren, want hij komt uit de buitenwijken van de stad.

Harris is van plan in de komende dagen potentiële kandidaten voor het vicepresidentschap te interviewen, zeiden bronnen tegen Politico. Behalve Shapiro zou het gaan om onder anderen senator Mark Kelly uit Arizona, gouverneur Tim Walz uit Minnesota, gouverneur Andy Beshear uit Kentucky en transportminister Pete Buttigieg.