Roeiers moeten Nederland eerste medailles bezorgen

PARIJS (ANP) - Op de vijfde dag van de Olympische Spelen is het aan de roeiers om Nederland de eerste medailles te bezorgen. Op de roeibaan zijn de finales van de dubbelvier. Om 12.26 uur is het de beurt aan Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers. Om 12.38 uur is de eindstrijd bij de vrouwen voor het Nederlandse viertal Laila Youssifou, Bente Paulis, Roos de Jong en Tessa Dullemans.

Daarvoor zouden Rachel Klamer en Maya Kingma TeamNL al de eerste plak(ken) kunnen bezorgen, mits de triatlon, deels in het omstreden water van de Seine, doorgaat. Daarover komt rond 04.00 uur duidelijkheid.

In het judo zijn Noël van 't End en Sanne van Dijke aan de beurt. Die laatste was de enige Nederlandse judoka die op de Spelen van Tokio met een medaille (brons) naar huis ging. Bij het zwemmen komen woensdagavond Caspar Corbeau (200 meter schoolslag) en Marrit Steenbergen (100 meter vrije slag) in finales in actie.

Atlete Sifan Hassan, de tweevoudig olympisch kampioene van Tokio, maakt om 13.00 uur bekend welke afstanden ze gaat doen in Parijs.