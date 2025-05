Politie Parijs massaal op de been tijdens finale Champions League

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politie is zaterdag met 5400 mensen op de been in Parijs en voorsteden naar aanleiding van de finale van Champions League, die Paris Saint-Germain (PSG) in München tegen Inter Milaan speelt. De enorme inzet moet eventuele ongeregeldheden tijdens of na de wedstrijd bezweren.

De Parijse politiechef Laurent Nuñez noemt het "een enorme inzet" en zegt dat een groot deel van de 5400 agenten op de Champs-Élysées gaat patrouilleren. Tijdens de halve finale waren er 2000 agenten op de been in de stad van PSG.

Het is de laatste jaren erg weinig voorgekomen dat een Franse club in de finale van de Champions League staat. PSG haalde in 2020 wel de eindstrijd, maar dat was tijdens de coronapandemie. Toen verloor PSG. Dit keer heerst er optimisme in Parijs over de kansen van de ploeg van coach Luis Enrique.