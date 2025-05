Basketballers Knicks verkleinen achterstand na zege op Pacers

NEW YORK (ANP/RTR) - De basketballers van New York Knicks mogen blijven hopen op een finaleplaats in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De tweevoudig kampioen won in New York de vijfde wedstrijd tegen Indiana Pacers in de play-offs van de Eastern Conference met 111-94. De formatie uit Indianapolis heeft nog wel een 3-2-voorsprong in de best-of-seven serie.

Jalen Brunson tekende voor 32 punten namens de Knicks. Karl-Anthony Towns kwam ondanks een knieblessure tot 24 punten. De zesde wedstrijd staat zaterdagavond (lokale tijd) in Indianapolis op het programma.

De winnaar van de serie tussen de Knicks en de Pacers treft Oklahoma City Thunder in de finale. Het team uit Oklahoma was woensdagavond met 124-94 te sterk voor Minnesota Timberwolves, waarmee de stand in de serie op 4-1 kwam.