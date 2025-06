Wilders: uit coalitie als merendeel asielplannen wordt afgewezen

PVV-leider Geert Wilders stapt uit de coalitie als het merendeel van zijn tien voorstellen over migratie niet wordt toegevoegd aan het coalitieakkoord, schrijft hij op X. Toen de radicaal-rechtse politicus zijn plannen vorige week presenteerde, dreigde hij ook om weg te lopen, maar liet hij in het midden wanneer hij dat precies zou doen.

Volgens experts zijn de voorstellen van Wilders grotendeels onuitvoerbaar en bovendien onrechtmatig. Het aan de grens weigeren van asielzoekers kan bijvoorbeeld niet zomaar volgens asieladvocaat Michael Yap. Gezinshereniging stopzetten is volgens hem bovendien in strijd met het nationale en Europese recht.

Maandagavond gaan de coalitiepartijen in gesprek over de voorstellen van Wilders. BBB staat er positief tegenover. NSC en VVD hebben schouderophalend gereageerd en vinden dat PVV-minister Marjolein Faber zich beter kan richten op haar strenge asielwetten en andere afspraken over migratie in het coalitieakkoord.