Morgen valt dus het kabinet. Na een lange slopende ziekte toch nog onverwacht

Het is eindelijk zover: het kabinet -Schoof is zo goed als ter ziele en morgen in het 'coalitieoverleg' zal iemand (wie o wie) de trekker overhalen. Schoof zal het niet zijn, die is er uiteraard niet bij. Zoals de bouw van zijn kabinet zonder hem ging, zal de val ook in zijn afwezigheid plaatsvinden.

niet wordt opengebroken. De feiten: drie van de vier coalitiepartijen hebben zichzelf klemgezet. Van Vroonhoven wil er niets van weten dat het hoofdlijnenakkoord wordt opengebroken. Voor Wilders is het onbestaanbaar dat hetwordt opengebroken.

Yesilgoz is ook duidelijk. De veiligheid van Nederland en Europa staat voor haar op nummer 1, zei ze in Buitenhof. Yesilgoz "Als je in de week dat je dreigt met het opblazen van het kabinet om redenen die moeilijk te duiden zijn eerlijk gezegd. Als je dan ook nog eens weekend gaat vieren met allemaal Putin vriendjes, dan vind ik dat echt onverantwoord."

Ze vindt Wilders dus onverantwoord. Kortom: het is op en morgen kunnen ze elkaar dat in een uur uitleggen.

Of niet natuurlijk. Maar dat valt dan echt niet meer uit te leggen. Niet aan de Wilders-fans en niet aan de democraten in Nederland