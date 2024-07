Politie zet waterkanon in tegen demonstranten op kruising bij A12

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft een waterkanon ingezet tegen een groep activisten van Extinction Rebellion. De groep blokkeerde een kruising aan het begin van de A12 in Den Haag. Even daarvoor had de politie de demonstranten opgeroepen de kruising te verlaten, aan die oproep gaven zij geen gehoor.

Op de kruising stonden een paar honderd actievoerders. Zij demonstreerden tegen fossiele subsidies. Demonstranten hebben ook een kruising geblokkeerd ter hoogte van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken.