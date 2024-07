Pro-Palestijnse demonstranten voeren actie bij Kromhout Kazerne

UTRECHT (ANP) - Demonstranten voeren zaterdag actie bij de Kromhout Kazerne in Utrecht. De groep bestaat naar eigen zeggen uit "een breed verbond van mensen uit de Palestijnse solidariteitsbeweging en de anti-militaristische beweging". De actievoerders zeggen tegen "de Nederlandse medeplichtigheid aan de genocide in Gaza en het ongeremde militarisme van de Nederlandse staat" te zijn.

"Op dit terrein is de Defensie Materieel Organisatie gevestigd", zegt een woordvoerder van de groep. "Hier wordt mogelijk gemaakt dat Nederland voor honderden miljoenen aan wapens koopt van Israël. Wapens die op Palestijnen zijn getest. Daarbij wordt hier ook het verkoopproces van wapensystemen en technologie aan autoritaire regimes die westerse belangen dienen gefaciliteerd."

De activisten stellen dat ze de toegang tot de kazerne hebben geblokkeerd en dat er ook een tentenkamp is opgezet. "Om onze doelen te bereiken hoeven wij niet om de tafel met vertegenwoordigers van een kabinet waarvan we al lang en breed weten dat het Palestijnen, migranten en andere geracialiseerde gemeenschappen liever kwijt dan rijk is."

De doelen waar het om gaat, zijn onder andere de beëindiging van "de levering en inkoop van wapens en technologie van en aan Israël" en het stopzetten van "de explosieve groei van militaire uitgaven en de versoepeling van wapenexportregels".