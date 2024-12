Privacyorganisaties beschuldigen Tinder van schenden privacy

AMSTERDAM (ANP) - Burgerrechtenorganisatie Take Back Your Privacy begint een rechtszaak tegen datingapp Tinder. Die zou gevoelige informatie over gebruikers hebben gedeeld met adverteerders. Ook zou Tinder hebben meegekeken in de privégesprekken die mensen via de app voerden.

Take Back Your Privacy wil dat gedupeerde gebruikers een schadevergoeding krijgen. De hoogte daarvan is niet bekendgemaakt. Ook wil de organisatie dat Tinder stopt met het delen van de gegevens en dat de al verzamelde informatie wordt vernietigd. Het delen van de data kan gevaarlijk zijn, zeggen de klagers. Bij datalekken kunnen gegevens in verkeerde handen belanden. "Gezien de gevoelige aard van de informatie is dat een onacceptabel risico", aldus voorzitter Friederike van der Jagt in een verklaring.