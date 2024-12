Brand in loods in Hazerswoude-Rijndijk is onder controle

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK (ANP) - De brand in een loods in Hazerswoude-Rijndijk is onder controle. De brandweer waarschuwt wel dat er nog veel rook is.

De brandweer bestreed de grote brand met verschillende eenheden en haalde bluswater uit de Oude Rijn, die langs de Rijndijk stroomt. Die weg was daarom afgesloten voor verkeer.

Vier omliggende woningen met rieten daken moesten worden ontruimd, maar zijn volgens de brandweer behouden gebleven. Omdat in de woningen nog wel rook hangt, kunnen de bewoners nog niet direct terug.

Omwonenden in de Zuid-Hollandse plaats krijgen nog steeds het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De loods is van een aannemer en er ligt veel hout in opgeslagen.