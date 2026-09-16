ProRail: in de nacht geen nieuwe buizen op het spoor gezien

UTRECHT (ANP) - In de nacht van dinsdag op woensdag heeft spoorbeheerder ProRail geen nieuwe buizen op het spoor gevonden. In de avond werd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer nog wel een buis aangetroffen. Dinsdag, Prinsjesdag, zorgde materiaal zoals buizen en kabels dat op meer dan 35 plekken op de spoorrails was gelegd voor een flinke ontregeling van het treinverkeer.

Volgens ProRail rijden woensdag alle treinen weer.

Het is nog onduidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De landelijke politie doet onderzoek.