Protesten in meerdere steden na nieuwe aanval Israël op Gaza

DEN HAAG (ANP) - In meerdere steden in het land zijn protesten aangekondigd na de nieuwe Israëlische aanvallen op Gaza. Zo zijn er pro-Palestijnse acties in Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, is te zien op accounts op sociale media.

Utrecht4palestine kondigt voor dinsdag een "emergency protest" aan om 17.00 uur bij het stadskantoor in Utrecht onder de noemer "enough is enough". Op het Instagram-account van amsterdam.encampment staat dat er dinsdag om 16.00 uur een demonstratie is bij het station in Rotterdam en woensdag om 16.00 uur op de Dam in Amsterdam.

Op de Radboud Universiteit in Nijmegen is dinsdagmiddag een "emergency demo" nu het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas is verbroken. Het protest is om 15.30 uur, meldt nijmegenencampment op Instagram. "We kunnen niet stil blijven zitten, terwijl de Israëlische genocidale slachtpartijen in Gaza doorgaan: het bloedbad van gisteravond is nog meer bewijs dat een 'staakt-het-vuren' niets betekent", schrijven zij bij de oproep tot protest.

Israël voerde in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw zware luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Hierbij kwamen meer dan 330 mensen om het leven. Israël zegt dit te doen omdat Hamas weigerde meer gijzelaars vrij te laten. Daarmee is het staakt-het-vuren voorbij dat sinds 19 januari van kracht was.