Zo herken je een zieke kat: 'Symptomen zie je vaak pas in een laat stadium'

Katten hebben fans over de hele wereld. Niet gek, want het zijn knuffelige, eigenwijze dieren die vaak precies doen waar ze zelf zin in hebben. Maar dat maakt het voor baasjes soms lastig om te zien of hun kat ziek is. Katten zijn namelijk meesters in het verbergen van pijn of ongemak. Roeland Wessels, dierenarts in Nijmegen, weet hoe je door die sterke façade heen kunt kijken.

“Katten zijn wereldkampioen om hun symptomen niet te laten zien. Een kat laat zich altijd veel beter zien dan dat hij is”, zegt hij tegen Omroep GLD. Ze doen er alles aan om normaal te lijken, ook als ze zich helemaal niet fijn voelen.

Signalen

Toch zijn er kleine veranderingen in gedrag waaraan je een zieke kat kunt herkennen. Let bijvoorbeeld op hoe je kat eet. Wessels: “Een kat die zich niet helemaal oké voelt, zal een verandering in eetgedrag laten zien. Hij zal niet gelijk helemaal stoppen met eten en drinken, maar heeft bijvoorbeeld moeite met slikken als hij een luchtweginfectie heeft. Of je kat at eerst zijn bakje in twee minuten leeg en doet daar nu vijf minuten over.”

Ook de vacht kan je iets vertellen. Katten besteden normaal veel tijd aan poetsen. Als ze ziek zijn, hebben ze daar minder zin in. Hun vacht ziet er dan slordiger uit dan je gewend bent. Ogen en oren verraden ook veel. Een zieke kat knijpt met zijn ogen en draait de oren iets naar achter. Hij zoekt minder contact en lijkt wat afwezig, maar trekt zich niet helemaal terug.

Pijn verbergen

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) legt uit waarom katten pijn niet snel laten zien: “In de natuur zijn ze niet alleen jager, maar kunnen ze ook prooi zijn. Als een kat zich kwetsbaar opstelt, kan dit dus risicovol zijn. Een kat zal pijn daarom proberen te verbergen om zo niet te laten zien dat het dier zwak is.”

Een kat met pijn gedraagt zich net even anders. Sommige katten slapen veel meer, terwijl anderen juist minder slapen en onrustig blijven liggen. Ze willen vaak niet worden aangeraakt en rekken zich niet meer uit zoals normaal.

Twijfel je? Ga dan naar de dierenarts. “Als katten symptomen laten zien, zitten ze vaak al in een laat stadium. Ik krijg vaak katten binnen die er niet heel ziek uitzien, maar zodra ik ze ga onderzoeken blijkt dat er toch iets serieus aan de hand is”, legt Wessels uit. Als je je kat goed kent, merk je sneller dat er iets niet klopt. En dat kan een groot verschil maken.

Bron: Omroep GLD