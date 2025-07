Queer activisten hopen Jos Brink en René Klijn straat te geven

AMSTERDAM (ANP) - Een groep queer activisten organiseert de komende weken, in aanloop naar de Pride, een verkiezing om meer straten in Amsterdam naar historische Nederlandse queer personen te vernoemen. Zij lanceren vrijdag een website met acht bekenden uit de Nederlandse queer geschiedenis. Tot de dag van de botenparade, 2 augustus, kan iedereen op de website Loveyourhistory.nl een stem uitbrengen. Onder de genomineerden bevinden zich presentator en theatermaker Jos Brink en zanger René Klijn, die in 1992 op televisie openhartig vertelde over aids en de ziekte zo een gezicht gaf.

Andere namen waarop kan worden gestemd zijn activisten Tania Leon, Riek Stienstra en Aaïcha Bergamin, schrijfster Andreas Burnier, kunstenaar Edgar Cairo en wetenschapper Jim Holmes. Deze personen zijn gekozen door IHLIA, de erfgoedorganisatie die de geschiedenis van de lhbti-gemeenschap in Nederland archiveert en documenteert. De initiatiefnemers hebben al contact gehad met de gemeente Amsterdam over het plan.

De uitkomst van de verkiezingen wordt bekendgemaakt op zondag 3 augustus, de laatste dag van Pride Amsterdam. Op een speciaal vervaardigd straatnaambord wordt deze naam vervolgens aan de gemeente Amsterdam aangeboden, als suggestie voor een nieuwe straat.