DEN HAAG (ANP) - De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft opnieuw geoordeeld dat het "niet onrechtmatig" is om een asielzoeker op te vangen op het detentiecomplex op Schiphol. De man die begin dit jaar aankwam op de luchthaven vanuit Taiwan vond dat de noodopvang te veel op een gevangenis leek. Maar daar gaat de hoogste bestuursrechter voor de tweede keer in korte tijd niet in mee.