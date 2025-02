Aston Martin schrapt 5 procent van personeelsbestand

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse sportwagenfabrikant Aston Martin schrapt ongeveer 170 banen. Daarmee verdwijnt 5 procent van het totale personeelsbestand. Aston Martin wil met de ingreep kosten besparen om een einde te maken aan de jarenlange reeks van tegenvallende resultaten.

Sinds de redding van het bedrijf in 2020 door de Canadese miljardair Lawrence Stroll, de huidige voorzitter, heeft de onderneming herhaaldelijk nieuw kapitaal moeten aantrekken. De beurskoers van Aston Martin, bekend om zijn sportauto's uit de James Bondfilms, is de afgelopen jaren sterk gedaald.

Stroll bracht eerder een omslag teweeg bij modemerken Tommy Hilfiger en Michael Kors, wat beleggers hoop gaf dat hij ook Aston Martin weer winstgevend zou kunnen maken. Hij stond ook bekend om zijn passie voor auto's en kocht in 2018 Formule 1-team Force India. Sinds 2021 heet dit team eveneens Aston Martin en Strolls zoon Lance is een van de coureurs.

De problemen bij Aston Martin hielden echter aan. Zo waren er problemen in de toeleveringsketen en stortte de vraag uit China in. De Valkyrie, een zeer dure, exclusieve auto, kwam door vertragingen jaren te laat op de markt. Stroll haalde vorig jaar de voormalige baas van Bentley Motors, Adrian Hallmark, binnen voor de dagelijkse leiding. Hij zet sterk in op het zoeken naar besparingen.