Rechter Curaçao geeft hoge straffen aan moordenaars Mike Venema

WILLEMSTAD (ANP) - Op Curaçao heeft de rechter woensdag drie vrouwen en twee mannen tussen 23 en 33 jaar veroordeeld voor de moord op de Nederlander Mike Venema (53) in 2018. De hoofdverdachte, Suyati M., kreeg vijftien jaar gevangenisstraf terwijl er achttien jaar tegen haar was geëist. De verdachte Eurodis J. kreeg twaalf jaar, Shahier P. kreeg zeven jaar en Ervinella F. kreeg dertig maanden gevangenisstraf. Shakir C. kreeg jeugddetentie omdat hij ten tijde van de moord 16 jaar was.

Mike Venema werd op 12 september 2018 omgebracht in een huis in Jan Sofat. Nadat hij werd mishandeld en uiteindelijk vermoord, stopten de verdachten zijn lichaam in zijn pick-up en reden ermee naar een afgelegen plek aan de noordkant van het eiland. Vervolgens lieten ze de auto met zijn lichaam achter het stuur het water in rijden. Pas een half jaar later ontdekte een duiker de pick-up en de stoffelijke resten van het slachtoffer op de zeebodem.

Pas nadat de Peter R. de Vries Foundation ruim een jaar geleden een beloning van 100.000 euro had uitgeloofd, kwam er schot in de zaak en werden kort daarop de verdachten opgepakt, een deel op Curaçao en een deel in Nederland. Volgens het OM waren de laatste momenten van Venema's leven "een ware hel". Hij vocht voor zijn leven, werd gedrogeerd, mishandeld, aangereden en kreeg een injectie toegediend die uiteindelijk fatale gevolgen had.

De pers op Curaçao heeft uitgebreid geschreven over de zaak. Venema werd om het leven gebracht in de luxe woonwijk Jan Sofat waar een 'sekspool party' voor hem was georganiseerd met jonge vrouwen. De vijf verdachten spanden echter samen tegen Venema. Ze verklaarden dat ze hem wilden beroven, maar door het geweld dat ze gebruikten kwam hij te overlijden. De verdachten hebben twee weken om in hoger beroep te gaan.