Recordaantal online-treinkaartjes verkocht in 2024

UTRECHT (ANP) - De NS heeft in 2024 ongeveer 20 miljoen treinkaartjes verkocht via de website en de app. Dat is een record, meldt de vervoerder. In 2019 ging het nog om ongeveer 12 miljoen online verkochte tickets. Bij de automaten op de stations werden vorig jaar zo'n 13 miljoen kaartjes verkocht.

"Het gebruik van de kaartautomaten daalt al jaren fors", ziet de NS. "Het is voor de meeste reizigers normaal geworden om digitaal hun treinreis te plannen, boeken en betalen." Ook is het tegenwoordig mogelijk om in te checken met een betaalpas en te reizen op rekening met NS Flex. Daarbij is de kaartautomaat dus niet nodig.

De vervoerder heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar het gebruik van de automaten en de impact van het tijdelijk uitzetten van automaten die weinig gebruikt worden. "Reizigers ervaren hierdoor geen noemenswaardig oponthoud bij de andere automaten." Daarom worden de komende tijd de niet of nauwelijks gebruikte automaten stap voor stap weggehaald. Wel blijft op ieder station minstens een kaartautomaat staan, en meerdere op stations waar dat nodig is. "NS monitort het gebruik van de automaten zorgvuldig."

De kaartautomaten die blijven staan, worden de komende jaren gemoderniseerd. Zo krijgen ze bijvoorbeeld een audiofunctie voor reizigers met een visuele beperking. De onderdelen van de kaartautomaten die verdwijnen, hergebruikt de NS in de automaten die blijven.